Президент Польши Анджей Дуда призвал «полностью демонтировать» трубопровод «Северный поток — 2» из-за российской спецоперации на Украине.

Об этом он заявил в ходе заседания организованной Киевом «Крымской платформы». Трансляция велась на украинском телевидении.

Дуда считает, что в условиях, когда Россия проводит спецоперацию на Украине, смена политики Запада должна предполагать не только приостановку «Северного потока — 2», но и его «ликвидацию, полный демонтаж».

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны.

По его словам, если Берлин гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка.