Российский МИД: инфраструктуру «Северного потока — 2» используют для газификации России

Замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«В сложившейся ситуации принято решение о задействовании находящейся на территории нашей страны инфраструктуры «Северного потока — 2» для газификации северо-запада России», — сказал замминистра.

Он отметил в связи с этим, что если немецкая сторона (чисто гипотетически) примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка.

Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».