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Замглавы Свободной демократической партии Германии выступил за ввод «Северного потока — 2»

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Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен сделать всё, чтобы у ФРГ было больше энергии.

«Мы должны как можно скорее запустить «Северный поток — 2», чтобы заполнить наши газохранилища на зиму», — сказал он в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что введённые против России санкции оказались харакири для Германии.

Политик также выступил за запуск «Северного потока — 2» и за проведение переговоров с Россией с целью предотвращения возможной холодной зимы.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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