Foreign Policy заявил о закате союза Польши и Венгрии из-за разногласий по поводу России

Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коукли.

«Нелиберальный союз Венгрии и Польши в Центральной Европе сейчас переживает закат из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в статье Коукли.

Отмечается, что этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств разошлись.

Автор статьи напоминает, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал проблему в венгеро-польских отношениях одной из самых главных.

Ранее Коукли заявила, что политика Виктора Орбана по отношению к России стала «троянским конём» России для стран Евросоюза. Выражая несогласие с единой политикой ЕС, Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, отметила она.

В начале августа в Совете ЕС сообщили, что Венгрия и Польша стали единственными из 27 стран Европейского союза, которые проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.