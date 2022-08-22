Тест на наркотики у премьера Финляндии Марин оказался отрицательным

Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, оказался отрицательным, сообщает пресс-служба кабмина страны.

«Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Марин оплатила анализ из собственных средств.

Ранее Санна Марин, комментируя появление в сети видео с вечеринки с её участием, отметила, что «на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью», а сама она «лично не употребляла наркотики и ничего, кроме алкоголя».