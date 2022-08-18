Премьер Финляндии Марин прокомментировала видео с вечеринки с её участием

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала появление в сети видео с вечеринки с её участием.

Как сообщило РИА Новости, 17 августа финские СМИ распространили видео с частной вечеринки, на которой Марин пела и танцевала с финскими знаменитостями.

Премьер Финляндии прокомментировала эту ситуацию сегодня в ходе брифинга.

«Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью», — сказала она.

По её словам, у неё есть свободное от работы время, которое она проводит с друзьями.

Также она заявила, что «лично не употребляла наркотики и ничего, кроме алкоголя» и не видела, чтобы их употреблял кто-то другой.

«Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи», — сказала Марин.

Ранее Санна Марин заявила о намерении правительства страны продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией.