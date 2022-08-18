Премьер Финляндии Марин прокомментировала видео с вечеринки с её участием
- AP
- © Boris Grdanoski
Как сообщило РИА Новости, 17 августа финские СМИ распространили видео с частной вечеринки, на которой Марин пела и танцевала с финскими знаменитостями.
Премьер Финляндии прокомментировала эту ситуацию сегодня в ходе брифинга.
«Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью», — сказала она.
По её словам, у неё есть свободное от работы время, которое она проводит с друзьями.
Также она заявила, что «лично не употребляла наркотики и ничего, кроме алкоголя» и не видела, чтобы их употреблял кто-то другой.
«Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи», — сказала Марин.
Ранее Санна Марин заявила о намерении правительства страны продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией.