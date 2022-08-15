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Премьер Финляндии заявила о намерении укреплять границу с Россией

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о намерении правительства страны продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией.
Премьер Финляндии заявила о намерении укреплять границу с Россией
  • AFP
  • © JOHN THYS

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции после встречи премьер-министров стран Северной Европы.

«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением», — цитирует её ТАСС.

По её словам, Финляндия вложила крупную сумму в новые истребители и «готова инвестировать ещё больше в будущем».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет наблюдать за последствиями решения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения России с Финляндией и Швецией после их решения присоединиться к Североатлантическому альянсу подлежат пересмотру.

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