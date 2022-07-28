Медведев: отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО подлежат пересмотру

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Отношения России с Финляндией и Швецией после их решения присоединиться к Североатлантическому альянсу подлежат пересмотру. Об этом сообщил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО подлежат пересмотру
  • РИА Новости

«Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви — Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру», — приводит его слова РИА Новости.

Также Медведев заявил, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО осложняет ситуацию с обеспечением безопасности на Балтике.

Он подчеркнул, что ответ России на угрозы, которые могут возникнуть после расширения альянса, будет симметричным.

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