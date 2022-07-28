Медведев напомнил о симметричном ответе на угрозы при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Ответ России на угрозы, которые могут возникнуть после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным. Об этом сообщил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», — приводит РИА Новости его слова.

Медведев добавил, что страны могут выбрать умеренный курс в НАТО или принять вооружения и создать базы НАТО на своей территории.

«Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги», — подчеркнул он.

Также Медведев заявил, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО осложняет ситуацию с обеспечением безопасности на Балтике.