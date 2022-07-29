Кремль намерен наблюдать за последствиями решения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет наблюдать за последствиями решения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Кремль намерен наблюдать за последствиями решения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
  • AFP
  • © MATEUSZ SLODKOWSKI

«Очередной этап продвижения НАТО к нашим границам — я имею в виду это вступление Финляндии и Швеции. Конечно, их проанализируют с точки зрения работы, которую Минобороны ведёт по поручению Верховного главнокомандующего об усилении наших западных флангов. Вы помните об этом поручении. И конечно, это будет учитываться», — сказал он.

Песков уточнил, что российские власти де-факто будут наблюдать, к каким последствиям приведёт вступление этих стран в НАТО.

«А в остальном просто уже де-факто будем смотреть на то, какие угрозы это влечёт само по себе, вступление в организацию как таковое. Это формальный шаг. Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой? Что будет с военными инструкторами? Что будет с иностранными базами натовскими и так далее, и так далее. Вот в чём вопрос», — добавил представитель Кремля.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения России с Финляндией и Швецией после их решения присоединиться к Североатлантическому альянсу подлежат пересмотру.

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