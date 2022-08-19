Финский премьер Марин сдала анализы на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала анализы на наркотики. Результаты исследования появятся через неделю. Об этом на брифинге сообщила сама председатель правительства страны после появления в сети видео с вечеринки, в которой она участвовала.

«Вначале хочу отметить, что в последние дни в обществе прозвучали серьёзные обвинения в том, что я находилась в месте (где употребляли наркотики) или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики, результаты которого будут известны примерно через неделю», — цитирует Марин РИА Новости.

Ранее Санна Марин, комментируя появление в сети видео с вечеринки с её участием, отметила, что «на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью», а сама она «лично не употребляла наркотики и ничего, кроме алкоголя».