В 78 департаментах Франции введён режим чрезвычайной ситуации
- AP
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Об этом сообщается на сайте Министерства экологических преобразований страны.
По данным министерства, в соответствующих регионах воду разрешается использовать только для питья, в медицинских целях, в целях гражданской безопасности и санитарных целях.
Уточняется, что другие французские департаменты, включая Париж, находятся в состоянии боевой готовности.
Ранее агентство Bloomberg писало, что рекордная засуха и обмеление рек приведут к ухудшению энергетического кризиса в европейских странах, которые лишились прежнего объёма поставок газа из России.