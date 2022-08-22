В 78 департаментах Франции введён режим чрезвычайной ситуации

В 78 французских департаментах введён режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений на использование воды из-за засухи.

Об этом сообщается на сайте Министерства экологических преобразований страны.

По данным министерства, в соответствующих регионах воду разрешается использовать только для питья, в медицинских целях, в целях гражданской безопасности и санитарных целях.

Уточняется, что другие французские департаменты, включая Париж, находятся в состоянии боевой готовности.

Ранее агентство Bloomberg писало, что рекордная засуха и обмеление рек приведут к ухудшению энергетического кризиса в европейских странах, которые лишились прежнего объёма поставок газа из России.