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В 78 департаментах Франции введён режим чрезвычайной ситуации

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В 78 французских департаментах введён режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений на использование воды из-за засухи.
В 78 департаментах Франции введён режим чрезвычайной ситуации
  • AP
  • © Bob Edme

Об этом сообщается на сайте Министерства экологических преобразований страны.

По данным министерства, в соответствующих регионах воду разрешается использовать только для питья, в медицинских целях, в целях гражданской безопасности и санитарных целях.

Уточняется, что другие французские департаменты, включая Париж, находятся в состоянии боевой готовности.

Ранее агентство Bloomberg писало, что рекордная засуха и обмеление рек приведут к ухудшению энергетического кризиса в европейских странах, которые лишились прежнего объёма поставок газа из России.

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