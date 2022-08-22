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WT: ржавчина на кораблях ВМС США стала большой проблемой для Вашингтона

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Военно-морской флот США столкнулся с новой большой проблемой — ржавчиной на кораблях, заявил Майкл Гленн в статье для The Washington Times.
WT: ржавчина на кораблях ВМС США стала большой проблемой для Вашингтона
  • Gettyimages.ru
  • © Ron Worobec

«Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с ещё более грозным и коварным вызовом — ржавчиной», — говорится в материале.

Он отметил, что покрытый ржавчиной эсминец более заметен в море.

По его словам, если проблему с ржавчиной не решать, то она способна причинить кораблю серьёзный ущерб.

Ранее издание Bloomberg писало, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Китай сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.

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