WT: ржавчина на кораблях ВМС США стала большой проблемой для Вашингтона

Военно-морской флот США столкнулся с новой большой проблемой — ржавчиной на кораблях, заявил Майкл Гленн в статье для The Washington Times.

«Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с ещё более грозным и коварным вызовом — ржавчиной», — говорится в материале.

Он отметил, что покрытый ржавчиной эсминец более заметен в море.

По его словам, если проблему с ржавчиной не решать, то она способна причинить кораблю серьёзный ущерб.

Ранее издание Bloomberg писало, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Китай сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.