WT: ржавчина на кораблях ВМС США стала большой проблемой для Вашингтона
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«Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с ещё более грозным и коварным вызовом — ржавчиной», — говорится в материале.
Он отметил, что покрытый ржавчиной эсминец более заметен в море.
По его словам, если проблему с ржавчиной не решать, то она способна причинить кораблю серьёзный ущерб.
Ранее издание Bloomberg писало, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Китай сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.