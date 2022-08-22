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National Interest: США проиграют при любом исходе конфликта на Украине

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Автор американского издания The National Interest Рамон Маркс заявил, что США потерпят стратегическое поражение при любом исходе конфликта на Украине.
National Interest: США проиграют при любом исходе конфликта на Украине
  • РИА Новости

«Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше», — заявил автор.

В статье говорится, что Москва будет выстраивать более тесные отношения с КНР и другими государствами Евразии, в том числе с Индией, Ираном, Саудовской Аравией и странами Персидского залива.

Ранее американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский назвал действия США по поддержке Киева и выстраиванию коалиции западных стран немыслимой игрой.

Журналист The Telegraph Ричард Кемп высказал мнение, что поставки вооружения на Украину могут прекратиться через три месяца из-за наступления холодов и внутренних проблем западных стран.

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