National Interest: США проиграют при любом исходе конфликта на Украине
- РИА Новости
«Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше», — заявил автор.
В статье говорится, что Москва будет выстраивать более тесные отношения с КНР и другими государствами Евразии, в том числе с Индией, Ираном, Саудовской Аравией и странами Персидского залива.
Ранее американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский назвал действия США по поддержке Киева и выстраиванию коалиции западных стран немыслимой игрой.
Журналист The Telegraph Ричард Кемп высказал мнение, что поставки вооружения на Украину могут прекратиться через три месяца из-за наступления холодов и внутренних проблем западных стран.