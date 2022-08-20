Американский историк Хомский назвал действия США и ЕС против России немыслимой игрой

Американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский назвал действия США по поддержке Киева и выстраиванию коалиции западных стран немыслимой игрой.

Таким образом, по его словам, США пытаются ослабить позиции России и отобрать у Москвы возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путём.

«Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России ещё серьёзнее — так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией», — объяснил Хомский в интервью мексиканской газете El Universal.

Он также подчеркнул несправедливость подобного отношения к украинскому конфликту, напомнив как об американских методах насаждения собственного порядка в Ираке, Сирии или Ливии, так и о том, как происходящее на Украине подаётся в СМИ. Он назвал провокацией попытки США втянуть Украину в Североатлантический альянс несмотря на протесты Москвы.

Журналист The Telegraph Ричард Кемп высказал мнение, что поставки вооружения на Украину могут прекратиться через три месяца из-за наступления холодов и внутренних проблем западных стран.