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Министр экономики Хабек: запуск «Северного потока — 2» стал бы политическим провалом ФРГ

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Немецкий министр экономики Роберт Хабек считает, что запуск «Северного потока — 2» может обернуться политическим провалом для Германии. Такое мнение он выразил на встрече с гражданами на дне открытых дверей.

«В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска «Северного потока — 2», этого газа, возможность лучше пережить зиму обернётся драматическим политическим провалом», — цитирует министра РИА Новости.

Запустив проект, Германия «растоптала бы всякую уверенность в себе», ценностные установки и позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, добавил Хабек.

Как ранее сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин, находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны.

Президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bloomberg, что даже если ФРГ удастся к ноябрю заполнить подземные хранилища на 95%, то этого газа стране хватит лишь на два — два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок из России.

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