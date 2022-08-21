Британия, ФРГ, Франция и США выступили против ядерной программы Ирана
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«Они также обсудили другие важные вопросы, представляющие совместный интерес, включая Иран и совместные усилия по недопущению ядерного распространения и обузданию дестабилизирующей активности Ирана в регионе», — говорится в коммюнике британского правительства, которое приводит ТАСС.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность восстановления иранской ядерной сделки на следующей неделе.
Он добавил, что процесс принятия документа может затянуться, если страны — участницы переговоров в Вене будут вносить поправки или возражения.