военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Британия, ФРГ, Франция и США выступили против ядерной программы Ирана

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выступили против ядерной программы Ирана.
Британия, ФРГ, Франция и США выступили против ядерной программы Ирана
  • AP
  • © Mehr News Agency, Majid Asgaripour

«Они также обсудили другие важные вопросы, представляющие совместный интерес, включая Иран и совместные усилия по недопущению ядерного распространения и обузданию дестабилизирующей активности Ирана в регионе», — говорится в коммюнике британского правительства, которое приводит ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность восстановления иранской ядерной сделки на следующей неделе.

Он добавил, что процесс принятия документа может затянуться, если страны — участницы переговоров в Вене будут вносить поправки или возражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить