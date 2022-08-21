Британия, ФРГ, Франция и США выступили против ядерной программы Ирана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выступили против ядерной программы Ирана.

«Они также обсудили другие важные вопросы, представляющие совместный интерес, включая Иран и совместные усилия по недопущению ядерного распространения и обузданию дестабилизирующей активности Ирана в регионе», — говорится в коммюнике британского правительства, которое приводит ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность восстановления иранской ядерной сделки на следующей неделе.

Он добавил, что процесс принятия документа может затянуться, если страны — участницы переговоров в Вене будут вносить поправки или возражения.