В Госдепе сообщили, что США изучают ответ Ирана по ядерной сделке
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«Мы получили через ЕС комментарии Ирана и сейчас изучаем их. Мы делимся нашими соображениями на этот счёт с Евросоюзом», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность восстановления иранской ядерной сделки на следующей неделе.
Он добавил, что процесс принятия документа может затянуться, если страны — участницы переговоров в Вене будут вносить поправки или возражения.