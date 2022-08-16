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В Госдепе сообщили, что США изучают ответ Ирана по ядерной сделке

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Соединённые Штаты изучают ответ Тегерана по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в американском Госдепе.
В Госдепе сообщили, что США изучают ответ Ирана по ядерной сделке
  • AP

«Мы получили через ЕС комментарии Ирана и сейчас изучаем их. Мы делимся нашими соображениями на этот счёт с Евросоюзом», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность восстановления иранской ядерной сделки на следующей неделе.

Он добавил, что процесс принятия документа может затянуться, если страны — участницы переговоров в Вене будут вносить поправки или возражения.

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