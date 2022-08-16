ISNA: Иран направил ответ Европейскому союзу по проекту соглашения по восстановлению СВПД

Иран отправил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному ЕС тексту соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Иран получит ответ от европейской стороны в течение двух дней.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил восстановление иранской ядерной сделки на следующей неделе.

Ульянов добавил, что процесс принятия документа может затянуться, если страны — участницы переговоров в Вене будут вносить поправки или возражения.

8 августа координатор от Евросоюза на переговорах распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД по иранской ядерной программе.