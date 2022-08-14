Постпред Ульянов допустил восстановление иранской ядерной сделки на следующей неделе

Соглашение о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть заключено на следующей неделе. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«При благоприятном развитии событий финальная договорённость может быть достигнута уже на следующей неделе», — приводит ТАСС его слова.

Ульянов добавил, что процесс принятия документа может затянуться, если страны — участницы переговоров в Вене будут вносить поправки или возражения.

8 августа координатор от Евросоюза на переговорах распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД по иранской ядерной программе.