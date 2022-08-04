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Постпред Ирана при ООН назвал гарантии США условием к возвращению к сделке по СВПД

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Иран готов вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) после получения гарантий экономической выгоды от соответствующего шага со стороны США, заявил постпред страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Он отметил, что Тегеран вёл переговоры по возобновлению сделки с апреля 2021 года, однако достижение цели откладывается из-за отсутствий гарантий со стороны Вашингтона.

«Когда США примут верное решение, Иран, в свою очередь, прекратит свои корректирующие действия и возобновит полное исполнение мер, касающихся ядерной сферы в соответствии с соглашением 2015 года», — приводит слова постпреда Ирана при ООН РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается выторговать дополнительные условия на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, что мешает восстановлению сделки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.

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