Ульянов: координатор от ЕС распространил окончательный текст проекта по СВПД

Координатор от Евросоюза на переговорах распространил окончательный текст проекта соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, участники переговоров в Вене должны будут решить, приемлем ли для них такой проект.

«В случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном призвал к дипломатии для полного возвращения к СВПД.