Ульянов: координатор от ЕС распространил окончательный текст проекта по СВПД
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Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, участники переговоров в Вене должны будут решить, приемлем ли для них такой проект.
«В случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном призвал к дипломатии для полного возвращения к СВПД.