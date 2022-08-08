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Ульянов: координатор от ЕС распространил окончательный текст проекта по СВПД

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Координатор от Евросоюза на переговорах распространил окончательный текст проекта соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.
Ульянов: координатор от ЕС распространил окончательный текст проекта по СВПД
  • AP
  • © Florian Schroetter

Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, участники переговоров в Вене должны будут решить, приемлем ли для них такой проект. 

«В случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном призвал к дипломатии для полного возвращения к СВПД.

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