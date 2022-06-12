Генсек ООН призвал главу МИД Ирана к дипломатии для возвращения к СВПД

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном призвал к дипломатии для полного возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Генсек ООН призвал главу МИД Ирана к дипломатии для возвращения к СВПД
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление всемирной организации.

«Генеральный секретарь ООН подтвердил свою позицию, что дипломатия должна возобладать для возврата к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий», — отмечается в сообщении.

Гутерриш также выразил удовлетворение продлением перемирия в Йемене и оценил усилия Ирана в этой связи.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг ядерной сделки.

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