Генсек ООН призвал главу МИД Ирана к дипломатии для возвращения к СВПД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном призвал к дипломатии для полного возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление всемирной организации.

«Генеральный секретарь ООН подтвердил свою позицию, что дипломатия должна возобладать для возврата к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий», — отмечается в сообщении.

Гутерриш также выразил удовлетворение продлением перемирия в Йемене и оценил усилия Ирана в этой связи.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг ядерной сделки.