Соединённые Штаты, вливая в Украину миллиарды долларов, чтобы «удовлетворить её оборонительные потребности», действуют так же, как в ситуации с Афганистаном, где крупная доля средств была утрачена, пишет журналист Эдгардо Пинелл для издания El Debate.

«Как и в Афганистане, Соединённые Штаты вливают миллиарды долларов в поддержку союзника. Но, учитывая исход Кабула, могут ли деньги, предназначенные для Киева, оказаться бесполезными?» — говорится в статье.

Журналист напомнил, что США потратили по меньшей мере $134 млрд на поддержку афганского правительства, при этом в отчёте за 2020 год, который подготовило Специальное управление генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что порядка $19 млрд из $63 млрд пересмотренной помощи «утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений».

В июне газета The Wall Street Journal сообщила, что выделяемые Вашингтоном на помощь Киеву денежные средства без необходимого надзора могут быть украдены.

В статье утверждалось, что США совершили аналогичный просчёт в Афганистане и сейчас продолжают тратить огромные средства, не задумываясь о последствиях.

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц отметил, что администрация США готова направить $40 млрд Киеву, чтобы «набить карманы» украинских «коррумпированных властей», как это было сделано в Афганистане.