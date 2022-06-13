WSJ: выделяемые властями США Украине деньги могут быть украдены

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Выделяемые Вашингтоном на помощь Киеву денежные средства без необходимого надзора могут быть украдены. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
WSJ: выделяемые властями США Украине деньги могут быть украдены
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«Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени», — говорится в статье.

Отмечается, что власти США совершили аналогичный просчёт в Афганистане и сейчас продолжают тратить огромные средства, не задумываясь о последствиях.

По словам бывшего сотрудника Пентагона Марка Кэнсиана, у вероятных фактов хищения выделяемых Вашингтоном денег есть предпосылки.

«Киев подвергался критике за коррупцию ещё до эскалации конфликта, и она никуда не исчезла после», — заявил он.

В мае сенат США принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в объёме около $40 млрд.

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