WSJ: выделяемые властями США Украине деньги могут быть украдены
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«Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени», — говорится в статье.
Отмечается, что власти США совершили аналогичный просчёт в Афганистане и сейчас продолжают тратить огромные средства, не задумываясь о последствиях.
По словам бывшего сотрудника Пентагона Марка Кэнсиана, у вероятных фактов хищения выделяемых Вашингтоном денег есть предпосылки.
«Киев подвергался критике за коррупцию ещё до эскалации конфликта, и она никуда не исчезла после», — заявил он.
В мае сенат США принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в объёме около $40 млрд.