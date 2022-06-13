WSJ: выделяемые властями США Украине деньги могут быть украдены

Выделяемые Вашингтоном на помощь Киеву денежные средства без необходимого надзора могут быть украдены. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени», — говорится в статье.

Отмечается, что власти США совершили аналогичный просчёт в Афганистане и сейчас продолжают тратить огромные средства, не задумываясь о последствиях.

По словам бывшего сотрудника Пентагона Марка Кэнсиана, у вероятных фактов хищения выделяемых Вашингтоном денег есть предпосылки.

«Киев подвергался критике за коррупцию ещё до эскалации конфликта, и она никуда не исчезла после», — заявил он.

В мае сенат США принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в объёме около $40 млрд.