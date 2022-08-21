Патрушев обсудит с коллегами из АСЕАН вопросы безопасности АТР
- РИА Новости
«Состоится обмен мнениями по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и имеющимся вызовам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата Совбеза.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о настрое России на укрепление стратегического всеобъемлющего диалога с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
До этого в подмосковной Кубинке прошло заседание экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран — членов АСЕАН и диалоговых партнёров («СМОА плюс») по противодействию терроризму.