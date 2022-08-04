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Лавров заявил о настрое России на укрепление стратегического всеобъемлющего диалога с АСЕАН

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о настрое России на укрепление стратегического всеобъемлющего диалога с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом он сказал, выступая на постминистерской конференции Россия — АСЕАН.

«В этом году ассоциация отмечает своё 55-летие. Для нас, россиян, цифра пять ассоциируется прежде всего с оценкой, которую получают в школе лучшие ученики. Это оценка называется «отлично». Таким образом, сама история ставит вам две высшие оценки. Россия поддерживает ваш исторический выбор, настроена на укрепление стратегического всеобъемлющего диалога, расширение практической кооперации по всем направлениям», — цитирует его ТАСС.

Ранее в подмосковной Кубинке прошло заседание экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран — членов АСЕАН и диалоговых партнёров («СМОА плюс») по противодействию терроризму.

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