В Подмосковье прошло заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму
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Среди участников — представители Минобороны России, военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Китая.
Российская делегация рассказала о подходах в области противодействия международному терроризму и поделилась опытом антитеррористической деятельности ВС России, в том числе в Сирии.
Участники заседания также обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, согласовали сценарии проведения командно-штабной тренировки и учения по борьбе с терроризмом, запланированным на 2023 год.