В Подмосковье прошло заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму

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В подмосковной Кубинке прошло заседание экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран — членов АСЕАН и диалоговых партнёров («СМОА плюс») по противодействию терроризму.
В Подмосковье прошло заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму
  • © Министерство обороны РФ

Среди участников — представители Минобороны России, военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Китая.

Российская делегация рассказала о подходах в области противодействия международному терроризму и поделилась опытом антитеррористической деятельности ВС России, в том числе в Сирии.

Участники заседания также обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, согласовали сценарии проведения командно-штабной тренировки и учения по борьбе с терроризмом, запланированным на 2023 год.

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