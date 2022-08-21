Четыре военных корабля США прибыли в страны Балтии

Три десантных корабля и ракетный эсминец прибыли в Литву, Латвию и Эстонию, сообщает пресс-служба американских ВМС в Европе и Африке.

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«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса «Оса» USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа «Сан-Антонио» USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге, а ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллин, Эстония», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что присутствие данных кораблей демонстрирует приверженность США региональным союзникам. Ранее стало известно, что в новой российской Морской доктрине основными угрозами национальной безопасности России в Мировом океане названы курс США на доминирование, активность НАТО, а также территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств.