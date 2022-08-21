военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Четыре военных корабля США прибыли в страны Балтии

Короткая ссылка
Три десантных корабля и ракетный эсминец прибыли в Литву, Латвию и Эстонию, сообщает пресс-служба американских ВМС в Европе и Африке.
Четыре военных корабля США прибыли в страны Балтии
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса «Оса» USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа «Сан-Антонио» USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге, а ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллин, Эстония», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что присутствие данных кораблей демонстрирует приверженность США региональным союзникам.

Ранее стало известно, что в новой российской Морской доктрине основными угрозами национальной безопасности России в Мировом океане названы курс США на доминирование, активность НАТО, а также территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить