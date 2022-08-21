Четыре военных корабля США прибыли в страны Балтии
- Gettyimages.ru
- © Stocktrek Images
«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса «Оса» USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа «Сан-Антонио» USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге, а ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллин, Эстония», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что присутствие данных кораблей демонстрирует приверженность США региональным союзникам.
Ранее стало известно, что в новой российской Морской доктрине основными угрозами национальной безопасности России в Мировом океане названы курс США на доминирование, активность НАТО, а также территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств.