The Hill: Россия знает об уязвимости ядерной доктрины США
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В материале говорится, что США располагают ядерными бомбами свободного падения, однако России известно об их слабой защищённости при хранении на складах и при доставке к цели самолётами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство.
Также американские ВМС испытывают потребность в новом поколении крылатых ракет.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.