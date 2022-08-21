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The Hill: Россия знает об уязвимости ядерной доктрины США

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Россия знает о слабом месте в ядерной доктрине США, сообщает американское издание The Hill.
The Hill: Россия знает об уязвимости ядерной доктрины США
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Hershorn

В материале говорится, что США располагают ядерными бомбами свободного падения, однако России известно об их слабой защищённости при хранении на складах и при доставке к цели самолётами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство.

Также американские ВМС испытывают потребность в новом поколении крылатых ракет.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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