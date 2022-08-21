The Hill: Россия знает об уязвимости ядерной доктрины США

Россия знает о слабом месте в ядерной доктрине США, сообщает американское издание The Hill.

В материале говорится, что США располагают ядерными бомбами свободного падения, однако России известно об их слабой защищённости при хранении на складах и при доставке к цели самолётами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство.

Также американские ВМС испытывают потребность в новом поколении крылатых ракет.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.