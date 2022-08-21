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Сенатор Джабаров назвал условие для снижения напряжённости в отношениях России и НАТО

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал условие, при котором может снизиться уровень напряжённости в отношениях между Россией и НАТО.

По его словам, это произойдёт, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности.

«Мы сделаем всё, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряжённость в отношениях Россия — НАТО начнёт снижаться», — написал Джабаров в своём Telegram.

Сенатор отметил, что не Россия «всё это начинала». Он акцентировал внимание на том, что в Москве неоднократно призывали НАТО не переходить красных линий.

18 августа в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трёх МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в рамках стратегического сдерживания.

В Минобороны Польши пригрозили реакцией НАТО на размещение «Кинжалов» под Калининградом.

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