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Польша рассчитывает на гарантии НАТО после появления «Кинжалов» в Калининградской области

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Представитель польского Минобороны Войцех Скуркевич заявил, что Варшава полагается на гарантии НАТО на фоне появления в Калининградской области трёх российских МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Польша рассчитывает на гарантии НАТО после появления «Кинжалов» в Калининградской области
  • РИА Новости

«Как государство восточного фланга НАТО мы полностью осознаем угрозу, наши действия в соответствии с консультациями с союзниками и штабом НАТО будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — сказал Скуркевич PAP.

По его словам, в случае угрозы будет задействована 5-я статья Устава НАТО с формулой «один за всех и все за одного».

18 августа в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трёх МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в рамках стратегического сдерживания.

По мнению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, переброска самолётов не изменит военный баланс в Прибалтике.

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