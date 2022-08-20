Польша рассчитывает на гарантии НАТО после появления «Кинжалов» в Калининградской области

Представитель польского Минобороны Войцех Скуркевич заявил, что Варшава полагается на гарантии НАТО на фоне появления в Калининградской области трёх российских МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«Как государство восточного фланга НАТО мы полностью осознаем угрозу, наши действия в соответствии с консультациями с союзниками и штабом НАТО будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — сказал Скуркевич PAP.

По его словам, в случае угрозы будет задействована 5-я статья Устава НАТО с формулой «один за всех и все за одного».

18 августа в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трёх МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в рамках стратегического сдерживания.

По мнению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, переброска самолётов не изменит военный баланс в Прибалтике.