Глава Центробанка Германии Йоахим Нагель предупредил, что страна впервые за 70 лет столкнулась с двузначной инфляцией, в связи с чем нужно поднимать ключевую ставку.

Об этом пишет Financial Times.

«Сложности с цепочками снабжения и геополитическая напряжённость, вероятно, сохранятся. Тем временем Россия резко сократила поставки газа, а цены на природный газ и электроэнергию выросли больше, чем ожидалось», — цитирует экономиста РИА Новости.

Проблема высокой инфляции будет беспокоить Германию и в 2023 году, считает Нагель.

Кроме того, по мере углубления энергетического кризиса следующей зимой вероятна рецессия, полагает он.

В начале июля эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что остановка поставок российского газа в Германию обойдётся стране в €1 трлн.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не сумел предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.