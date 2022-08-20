Financial Times: Германию ждёт рекордная за 70 лет инфляция
Об этом пишет Financial Times.
«Сложности с цепочками снабжения и геополитическая напряжённость, вероятно, сохранятся. Тем временем Россия резко сократила поставки газа, а цены на природный газ и электроэнергию выросли больше, чем ожидалось», — цитирует экономиста РИА Новости.
Проблема высокой инфляции будет беспокоить Германию и в 2023 году, считает Нагель.
Кроме того, по мере углубления энергетического кризиса следующей зимой вероятна рецессия, полагает он.
В начале июля эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что остановка поставок российского газа в Германию обойдётся стране в €1 трлн.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не сумел предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.