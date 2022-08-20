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CNN: Иран перестал требовать убрать КСИР из списка террористов в США

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Иран снял требование исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Отмечается, что данное требование Ирана было основным камнем преткновения в вопросе восстановления ядерной сделки.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты изучают ответ Тегерана о восстановлении ядерной сделки.

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