CNN: Иран перестал требовать убрать КСИР из списка террористов в США
Иран снял требование исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Отмечается, что данное требование Ирана было основным камнем преткновения в вопросе восстановления ядерной сделки.
Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты изучают ответ Тегерана о восстановлении ядерной сделки.
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