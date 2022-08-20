CNN: Иран перестал требовать убрать КСИР из списка террористов в США

Иран снял требование исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.