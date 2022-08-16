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В Госдепе США сообщили об урегулировании основных вопросов по ядерной сделке Ирана

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Соединённые Штаты и Иран урегулировали основные вопросы, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом завил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
В Госдепе США сообщили об урегулировании основных вопросов по ядерной сделке Ирана
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Артур Габдрахманов

Он отметил, что стороны урегулировали два главных вопроса. Первым из них являются шаги, которые Тегеран готов предпринять для возвращения к СВПД.

Второй блок вопросов связан с деятельностью США по смягчению санкций против Тегерана.

«Масштабные вопросы были обсуждены…, мы считаем, что они были в основном урегулированы», — приводит ТАСС заявление Прайса.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты изучают ответ Тегерана по восстановлению ядерной сделки.

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