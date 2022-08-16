В Госдепе США сообщили об урегулировании основных вопросов по ядерной сделке Ирана

Соединённые Штаты и Иран урегулировали основные вопросы, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом завил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что стороны урегулировали два главных вопроса. Первым из них являются шаги, которые Тегеран готов предпринять для возвращения к СВПД.

Второй блок вопросов связан с деятельностью США по смягчению санкций против Тегерана.

«Масштабные вопросы были обсуждены…, мы считаем, что они были в основном урегулированы», — приводит ТАСС заявление Прайса.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты изучают ответ Тегерана по восстановлению ядерной сделки.