В Госдепе США сообщили об урегулировании основных вопросов по ядерной сделке Ирана
- РИА Новости
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Он отметил, что стороны урегулировали два главных вопроса. Первым из них являются шаги, которые Тегеран готов предпринять для возвращения к СВПД.
Второй блок вопросов связан с деятельностью США по смягчению санкций против Тегерана.
«Масштабные вопросы были обсуждены…, мы считаем, что они были в основном урегулированы», — приводит ТАСС заявление Прайса.
Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты изучают ответ Тегерана по восстановлению ядерной сделки.