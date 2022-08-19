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МИД Британии: у России «нет морального права» присутствовать на G20

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У России «нет морального права» присутствовать на саммите G20 до тех пор, пока идёт военная спецоперация на Украине, заявил представитель МИД Великобритании.

«У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается её агрессия против Украины», — цитирует его Reuters.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщало, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.

Отмечается, что лишь половина государств G20 поддержали стремление изолировать Россию

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров.

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