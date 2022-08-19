МИД Британии: у России «нет морального права» присутствовать на G20
«У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается её агрессия против Украины», — цитирует его Reuters.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщало, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.
Отмечается, что лишь половина государств G20 поддержали стремление изолировать Россию.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров.