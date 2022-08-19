Пентагон: США считают Крым частью Украины и снабжают Киев разведданными для защиты страны

В администрации США считают Крым частью Украины, в связи с чем снабжают Киев разведданными для защиты всей «украинской территории», заявила представитель Пентагона.

«Безусловно, американская политика считает Крым украинским... Мы оказываем поддержку Украине... США передают разведданные, чтобы они могли защищаться на всей территории Украины», — цитирует её РИА Новости.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует уничтожить Крымский мост.

Минобороны России сообщило о диверсии в Джанкое, в результате которой пострадали склад военного назначения, несколько гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.