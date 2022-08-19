Пентагон: США считают Крым частью Украины и снабжают Киев разведданными для защиты страны
- РИА Новости
«Безусловно, американская политика считает Крым украинским... Мы оказываем поддержку Украине... США передают разведданные, чтобы они могли защищаться на всей территории Украины», — цитирует её РИА Новости.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует уничтожить Крымский мост.
Минобороны России сообщило о диверсии в Джанкое, в результате которой пострадали склад военного назначения, несколько гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.