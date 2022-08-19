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Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал не допускать Путина на саммит G20

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Кандидат в премьеры Великобритании, бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20 в ноябре в Индонезии.
Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал не допускать Путина на саммит G20
  • AP
  • © lberto Pezzali

Об этом информирует Sky News со ссылкой на представителя Сунака.

По мнению Сунака, необходимо направить Путину «решительный сигнал», что «для него не будет места за столом G20», пока не будет прекращена спецоперация на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщило, что российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.

В МИД заявили, что формат участия Путина в саммите будет зависеть от развития ситуации в мире и от санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

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