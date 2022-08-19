Handelsblatt: спецслужбы ФРГ опасаются «российских фейков» о дефиците газа

Немецкая газета Handelsblatt заявила, что спецслужбы ФРГ опасаются распространения «российских фейков» о дефиците газа в Германии.

Перевод статьи подготовило ИноСМИ.

Глава германского Федерального ведомства по охране Конституции BfV Томас Хальденванг считает, что Россия уделяет особое внимание вопросам энергоснабжения европейских стран. В BfV считают, что «российские агенты» пытаются с помощью фейков «посеять страх» перед тем, что в Германии якобы существует дефицит энергии и продуктов питания, который «угрожает существованию» страны.

При этом федеральный министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предупредила об опасности возникновения радикальных протестов в Германии, нападений на терминалы газа и другие ключевые объекты инфраструктуры.

Ранее президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bloomberg, что даже если ФРГ удастся к ноябрю заполнить подземные хранилища на 95%, то этого газа стране хватит лишь на два — два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок из России.

До этого Мюллер призвал граждан Евросоюза сократить объёмы энергопотребления для того, чтобы стабилизировать цены на газ.