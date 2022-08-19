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Аналитик: в конгрессе многие стремятся создать репутацию за счёт антироссийской риторики

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой говорится, что Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае признания России «страной — спонсором терроризма».
Аналитик: в конгрессе многие стремятся создать репутацию за счёт антироссийской риторики
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«В конгрессе США много людей, которые относятся к радикалам, с точки зрения своих убеждений, и много людей, которые стремятся себе создать политическую репутацию за счёт антироссийской риторики», — объяснил Оленченко.

Аналитик считает, что определённый фанатизм присутствует в конгрессе США из-за приближающихся выборов, которые состоятся в ноябре.

«С российской стороны чётко было заявлено, что для нас это будет неприемлемо и будет означать прекращение любых отношений с США. В администрации США правильно поняли наш сигнал», — считает он.

Ранее Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае признания России «страной — спонсором терроризма», пишет газета Politico.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о двусторонних российско-американских отношениях можно будет забыть, если Соединённые Штаты объявят Россию «спонсором терроризма».

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