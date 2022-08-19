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В Австралии начались военные учения Pitch Black с участием 17 стран

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В Австралии начались военные учения Pitch Black, в которых участвует ряд государств региона, а также члены альянса НАТО и их союзники — всего 17 стран.
В Австралии начались военные учения Pitch Black с участием 17 стран
  • globallookpress.com
  • © Daniel Karmann/dpa

Учения ВВС продлятся три недели. В них будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и свыше 100 самолётов ВС Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Сингапура, США, Франции, Южной Кореи и Японии.

Об этом сообщило Минобороны Австралии. 

«Учения Pitch Black — это масштабное оперативное коллективное учебное мероприятие, в рамках которого будут выполняться тактические задачи по противодействию наступлению с воздуха, воздушному перехвату и нанесению удара силами многонациональной коалиции», — цитирует австралийское Минобороны ТАСС.

Программа учений будет включать ряд реалистичных задач, аналогичных тем, что могут возникнуть в бою, которые помогут проверить способность ВВС к интеграции.

Накануне сообщалось, что ВВС Южной Кореи впервые примут участие в учениях Pitch Black в Австралии на международном уровне — в страну направили шесть истребителей KF-16 и около 130 военнослужащих.

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