военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Антонов: итогом санкций США против России стала дестабилизация мировой экономики

Короткая ссылка
Итогом санкционной политики США против России стала дополнительная дестабилизация мировой экономики, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Закономерный итог, которого сумели «добиться» Соединённые Штаты, — дополнительная дестабилизация мировой экономики», — цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, попытки «разорвать в клочья» российское хозяйство провалились.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.

По его словам, политика санкций против России нанесла «колоссальный ущерб» европейской экономике.

Он также спрогнозировал, что противостояние с Россией станет причиной «ослабления позиций ЕС» в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить