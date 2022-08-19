Антонов: итогом санкций США против России стала дестабилизация мировой экономики

Итогом санкционной политики США против России стала дополнительная дестабилизация мировой экономики, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Закономерный итог, которого сумели «добиться» Соединённые Штаты, — дополнительная дестабилизация мировой экономики», — цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, попытки «разорвать в клочья» российское хозяйство провалились.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.

По его словам, политика санкций против России нанесла «колоссальный ущерб» европейской экономике.

Он также спрогнозировал, что противостояние с Россией станет причиной «ослабления позиций ЕС» в мире.