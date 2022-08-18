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Сенатор Ковитиди: антироссийские санкции «бумерангом ударили» по западным странам

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.
Сенатор Ковитиди: антироссийские санкции «бумерангом ударили» по западным странам
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Окончание эпохи однополярного мира и западного доминирования ознаменовалось «камнепадом» западных премьеров, бешеными ценами на энергоресурсы и массовым недовольством обманутого американского, британского и европейского электората», — заявила Ковитиди.

Она подчеркнула, что антироссийские санкции «бумерангом ударили» по США, Британии и Европе, нанеся серьёзный вред всей мировой экономике.

«США, Британия, Европа разочаровались в собственных политических лидерах,
в то время как сообщество российских сторонников увеличивается и уже сегодня сильнее западного из-за участия в нём Китая и ряда иных серьёзных государств», — добавила парламентарий.

По её словам, западные страны санкциями «серьёзно навредили себе», при этом России существенного ущерба нанести не могут.

Ранее Орбан в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.

По его словам, политика санкций против России нанесла «колоссальный ущерб» европейской экономике.

Он также спрогнозировал, что противостояние с Россией станет причиной «ослабления позиций ЕС» в мире.

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