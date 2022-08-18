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Аналитик: страны Запада осознают ущерб для экономики от санкций против России, но боятся США

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.
Аналитик: страны Запада осознают ущерб для экономики от санкций против России, но боятся США
  • Gettyimages.ru
  • © E4C

По мнению Блохина, эпохе доминирования западных стран уже пришёл конец. 

Кроме того, он отметил, что Запад «не демонстрирует полное единство» в своём отношении к России.

Комментируя слова Орбана о том, что политика санкций против России нанесла «колоссальный ущерб» европейской экономике, аналитик подчеркнул, что все осознают это, но «боятся идти против главного лидера».

«Пока они демонстрируют некую евроатлантическую солидарность, сплочённость, но население этих стран уже чувствует на себе издержки. Во всём — экономия. Сказать не могут, потому что идут в фарватере американской внешней политики, боятся выглядеть белой вороной», — заключил собеседник RT.

Ранее Орбан в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.

Он также спрогнозировал, что противостояние с Россией станет причиной «ослабления позиций ЕС» в мире.

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