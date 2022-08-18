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Премьер Венгрии Орбан допустил конец эпохи доминирования Запада

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.
Премьер Венгрии Орбан допустил конец эпохи доминирования Запада
  • AFP
  • © BERTRAND GUAY

«Вполне вероятно, что именно этот (конфликт на Украине. — RT)... закончит (эпоху. — RT) превосходства западных стран», — цитирует его ТАСС.

Орбан также спрогнозировал, что противостояние с Россией станет причиной «ослабления позиций ЕС» в мире.

По его словам, политика санкций против России нанесла «колоссальный ущерб» европейской экономике. Также Орбан отметил, что значительное число государств не поддержали позицию США и Евросоюза по украинскому кризису.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении эры безусловного доминирования США.

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