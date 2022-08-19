Independent: Эрдоган визитом во Львов намерен усилить влияние Анкары на Украине
Об этом пишет The Independent.
«Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами», — отметил киевский эксперт Михаил Боцюркив.
По мнению обозревателя, турецкий лидер обладает уникальным географическим, дипломатическим и стратегическим положением.
«Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже Генсек ООН», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
По результатам встречи Турция и Украина подписали меморандум, согласно которому турецкая сторона окажет помощь в восстановлении украинской инфраструктуры.