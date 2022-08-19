Independent: Эрдоган визитом во Львов намерен усилить влияние Анкары на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом во Львов преследует цель усилить позиции Анкары на Украине.

Об этом пишет The Independent.

«Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами», — отметил киевский эксперт Михаил Боцюркив.

По мнению обозревателя, турецкий лидер обладает уникальным географическим, дипломатическим и стратегическим положением.

«Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже Генсек ООН», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

По результатам встречи Турция и Украина подписали меморандум, согласно которому турецкая сторона окажет помощь в восстановлении украинской инфраструктуры.