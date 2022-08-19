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Independent: Эрдоган визитом во Львов намерен усилить влияние Анкары на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом во Львов преследует цель усилить позиции Анкары на Украине.

Об этом пишет The Independent.

«Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами», — отметил киевский эксперт Михаил Боцюркив.

По мнению обозревателя, турецкий лидер обладает уникальным географическим, дипломатическим и стратегическим положением.

«Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже Генсек ООН», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

По результатам встречи Турция и Украина подписали меморандум, согласно которому турецкая сторона окажет помощь в восстановлении украинской инфраструктуры.

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