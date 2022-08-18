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Турция и Украина подписали меморандум по вопросу восстановления украинской инфраструктуры

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Турция и Украина подписали меморандум, согласно которому турецкая сторона окажет помощь в восстановлении украинской инфраструктуры.
Турция и Украина подписали меморандум по вопросу восстановления украинской инфраструктуры
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Telegram.

«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно меморандуму, у бизнеса и государственных структур Турции появится возможность реализовывать конкретные проекты по восстановлению, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

В министерстве также анонсировали создание совместной рабочей группы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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