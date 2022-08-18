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Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем
  • Gettyimages.ru
  • © Islam Yakut/Anadolu Agency

«Эрдоган, который сегодня во Львове встретится с украинским лидером Зеленским и Генсеком ООН Гутеррешем, отправился на Украину», — следует из сообщения телеканала A Haber.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе встречи со своим украинским коллегой и Генсеком ООН во Львове намерен обсудить шаги по прекращению конфликта на Украине дипломатическим путём.

17 августа Генсек ООН Гутерреш прибыл во Львов.

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