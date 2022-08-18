Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем
- Gettyimages.ru
- © Islam Yakut/Anadolu Agency
«Эрдоган, который сегодня во Львове встретится с украинским лидером Зеленским и Генсеком ООН Гутеррешем, отправился на Украину», — следует из сообщения телеканала A Haber.
Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе встречи со своим украинским коллегой и Генсеком ООН во Львове намерен обсудить шаги по прекращению конфликта на Украине дипломатическим путём.
17 августа Генсек ООН Гутерреш прибыл во Львов.