Эрдоган на встрече с Зеленским и Генсеком ООН планирует обсудить урегулирование на Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове намерен обсудить шаги для прекращения конфликта на Украине дипломатическим путём.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление по коммуникациям администрации президента Турции.

В сообщении говорится, что на встрече будут обсуждаться шаги для прекращения конфликта на Украине дипломатическим путём, «за счёт активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки».

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш встретится с Зеленским и Эрдоганом во Львове 18 августа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июне заявил, что мирный план возможен после выполнения Киевом всех требований Москвы.