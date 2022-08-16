Генсек ООН встретится с Зеленским и Эрдоганом во Львове 18 августа
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Об этом заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
«По приглашению президента Владимира Зеленского Генсек ООН будет в четверг во Львове и примет участие в трёхсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером», — цитирует его РИА Новости.
По словам Дюжаррика, на следующий день Гутерреш посетит в Одессе один из трёх портов, участвующих в зерновой сделке.
Ранее власти Запорожской области заявили о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.