Генсек ООН встретится с Зеленским и Эрдоганом во Львове 18 августа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове 18 августа.

Об этом заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.



«По приглашению президента Владимира Зеленского Генсек ООН будет в четверг во Львове и примет участие в трёхсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дюжаррика, на следующий день Гутерреш посетит в Одессе один из трёх портов, участвующих в зерновой сделке.



Ранее власти Запорожской области заявили о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.